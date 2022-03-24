Ця війна надовго, – військовий про істерику Росії

Війна може тривати довше, ніж вважалось. Однак росіян неминуче чекає поразка.

Про це розповів військовий, заступник голови Київської спілки ветеранів АТО Антон Колумбет в ефірі 24 каналу. Він вважає, що "росіяни битимуться до останнього".

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Військовий зазначив, що окупанти не готувалися до такого прийому. Навпаки, вважали, що героїчно позуватимуть. Натомість загарбників чекало справжнє пекло в Україні, але вони не зупиняться.

Я думаю, що це (війна – 24 канал) надовго. Тому що через цю повільну поразку, яка наступає в окупантів, вони будуть ще з більшою істеричністю кидати в бій все нові і нові частини,

– вважає військовий.

При чому, наголосив, що нові російські військові будуть все гірше підготовлені, тому що "реально велика частина боєзданої армії тут вже полягла". А решта – не те, що непрофесійні бійці, вони ще й дуже налякані.

І додав, що в Путіна немає іншого шляху, ніж перемогти у цій війні, тому що інакше "вся ця дурнувата вертикаль влади, яка тримається на страху та кістках, просто впаде".