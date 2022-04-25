Ця війна стала дійсно народною, ми вже деокупували 931 населений пункт, – Зеленський

Україні вдалося звільнити від російських окупантів вже 931 населений пункт. Втім, під контролем російської армії ще перебувають багато міст та сіл.

Але президент України Володимир Зеленський переконаний, що це лише питання часу. Про це він заявив під час вечірнього звернення 25 квітня.

До теми Зеленський звернувся до українців на початку третього місяця війни

ЗСУ звільнили від окупації 931 населений пункт

Глава держави зауважив, що повномасштабна війна Росії проти України стала "по-справжньому народною". Вона продемонструвала, що українська ідея однаково сильна на всій території нашої країни – від Сходу до Заходу.

Станом на цей час вдалося деокупувати вже 931 населений пункт. Ще багато міст і громад перебувають під тимчасовим контролем російської армії. Але я не маю сумнівів, що це лише питання часу, коли ми звільнимо нашу землю,

– наголосив президент.

Він зауважив, що цією війною Росія витрачає колосальні ресурси не туди, куди потрібно. Замість того, щоб розвивати саму Росію, її влада направляє весь потенціал на те, щоб знищувати життя сусідів і протистояти всьому вільному світу.

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