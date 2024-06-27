Відповідно до закону, працівники ТЦК можуть вручати повістки будь-де. Багатьом не подобається, що чоловіків "хапають" на вулицях і везуть до військкоматів. Михайло Подоляк вважає, що таку практику заборонити повністю неможливо.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що працівники ТЦК мусять виконувати свою роботу – проводити мобілізацію.

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"Світ не ідеальний"

Втім, за словами посадовця, нерідко, коли вони просто не можуть отримати доступ до військовозобов'язаних, які, до прикладу, підпадають лише під процедуру оновлення даних. Люди можуть не виходити з квартири, не з'являтися на роботі. Втім, попри це, ТЦК однаково мають здійснювати свої повноваження.

Ви не можете все заборонити чи все дозволити. Це людський фактор. Людина, яка займається тією чи іншою роботою, може використовуваті ті інструменти, які їй видаються абсолютно нормальними,

– сказав Подоляк.

Він зазначив, що хотів би, аби існували демократичні держави, які ніколи не порушують прав людей. Але світ не ідеальний.