На тлі перевірок після концерту "Океану Ельзи": у Львівському ТЦК зробили заяву

Напередодні під час концерту "Океану Ельзи" у столичному Палаці спорту відбулася масштабна перевірка чоловіків працівниками ТЦК. Частина відвідувачів отримала повістки.

Львівський обласний ТЦК та СП вже прокоментував цю ситуацію та оприлюднив заяву на тлі перевірок. Там нагадали, що в Україні відбуваються заходи з мобілізації військовозобов’язаних громадян України.

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Що сказали у Львівському ТЦК на тлі перевірки після концерту

Військовослужбовці ТЦК та СП у Львівській області пояснили, що спільно з працівниками правоохоронних органів проводять оповіщення військовозобов’язаних громадян щодо військового обліку під час дії воєнного стану.

Ми зацікавлені в збереженні прозорості процесу оповіщення. А також намагаємося постійно вдосконалювати свою роботу. Тож правоохоронні органи залучені з метою попередити й унеможливити будь-які спекуляції чи провокації при процесі оповіщення,

– йдеться у повідомленні.

Там закликали громадян дотримуватися усіх норм чинного законодавства. А також коректно реагувати на прохання представників ТЦК та СП чи працівників правоохоронних органів надати для перевірки військово-облікові документи.

Начальник Львівського ОТЦК та СП, полковник Сахацький Денис Васильович наголосив, що за перешкоджання їхній роботі передбачена адміністративна відповідальність.

До слова, після нещодавніх змін до закону про мобілізацію співробітники поліції отримали право вимагати у військовозобов'язаних документи, що посвідчують особу, а також військово-облікові документи. Нові правила також дозволяють правоохоронцям перевіряти, чи оновили громадяни свою інформацію в ТЦК.