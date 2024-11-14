Скорочення ТЦК не допоможе: депутат "Слуги народу" висловився про мобілізацію

У "Слузі народу" пояснили чому розформування ТЦК не вирішить питання мобілізації. Олександр Федієнко вважає, що це може погіршити ситуацію.

Нардеп Олександр Федієнко, член комітету Ради з питань нацбезпеки та оборони від фракції "Слуга народу", прокоментував пропозицію щодо розформування ТЦК. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Радіо Свободу.

Дивіться також Який вік для мобілізації жінок в Україні: остаточне пояснення

Як Федієнко прокоментував заяву щодо мобілізації ТЦК

Я вважаю, що те, що стосується розформування або скорочення ТЦК, – це суто популізм, більше нічого. Ми зараз не можемо ні скоротити, ні реформувати. На це є об’єктивні причини,

– зазначив депутат.

Федієнко зазначив, що ТЦК вже були реформовані та нині складаються з військових, які мають поранення або інші фізичні обмеження. Також він вказав на те, що постійні зміни перешкоджають нарощуванню ефективності роботи центрів, що ускладнює процес мобілізації.

На його думку, слід зосередитися на вдосконаленні рекрутингової системи, аби вона працювала більш надійно та привабливо для військовозобов’язаних.

Зверніть увагу! Федієно вважає, що потрібно створити умови, за яких рекрутинг гарантуватиме, що новобранці зможуть потрапити в ті військові частини, які їм підходять. Це допоможе уникнути випадків, коли людина після базової підготовки опиняється в бойових підрозділах, де потребують гранатометників або кулеметників, хоча вона могла бути призначена на іншу позицію.

Депутат також наголосив, що для підвищення ефективності набору слід надати військовим частинам можливість проводити медичні огляди особового складу безпосередньо на місцях або укладати договори з медичними закладами, які можуть забезпечити відповідні медичні комісії.

Нещодавно депутатка Юлія Яцик запропонувала розформувати ТЦК і створити рекрутингові центри з цивільних, відправивши військовослужбовців ТЦК на фронт.