Кіт залишився у замкненій квартирі, бо господаря мобілізували: як інцидент коментують у ТЦК

У Києві мобілізували чоловіка, через що його кіт залишився у замкнутій квартирі без їжі та води. У ТЦК повідомили, що чули про цей інцидент, однак наголосили, що мобілізованих не позбавляють можливості поспілкуватись з родичами, аби вони подбали про тварин.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступниці начальника РТЦК та СП у Києві Лариси Козак під час пресконференції.

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Як у ТЦК реагують на інцидент із покинутим котом

Кілька днів тому мережу сколихнула новина, що в одній із квартир Києва залишився наодинці кіт, адже його господаря мобілізували. Пухнастик провів у покинутій квартирі 6 днів, поки його не врятував зоопатруль.

Зоозахисники мали дозвіл від власника, а тому разом з поліцією та рятувальниками вибили двері та врятували котика. Тварина була у дуже поганому фізичному стані та зневоднена, однак її вчасно врятували.

У мережі повідомляли, що знайомі зв'язатися з мобілізованим, їздили в навчальний центр, аби зустрітися з ним і отримати ключі від квартири, щоб врятувати котика, однак отримали відмову.

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Заступниця начальника Київського ТЦК повідомила, що знає про цей інцидент. Водночас вона наголосила, що "мобілізованих не позбавляють можливості поспілкуватись з родичами, адже навчальний центр – це не місце позбавлення волі".

На вирішення побутових питань громадяни мають час, але це для громадян, які прибули особисто (до ТЦК – 24 Канал). Для громадян-порушників, яких примусово доставили до ТЦК, такої норми на законодавчому рівні немає,

– наголосила Лариса Козак.

Вона також додала, що, окрім цього випадку, більше не чула історій, що мобілізовані не можуть зв'язатися з рідними чи передати їм особисті речі.