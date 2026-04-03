Є 72 години, якщо не подадуть в розшук: чи правда, що ТЦК можуть вплинути на бронювання

ЗМІ повідомили, що ТЦК мають не більше трьох діб (72 години), щоб зупинити процес бронювання. Таким чином, вони нібито можуть вплинути на бронювання працівників критично важливих підприємств. 24 Канал попросив роз'яснити ситуацію представника Міноборони Сергія Ілліна.

Інформацію, поширену в медіа, прокоментував 24 Каналу Сергій Іллін, комунікаційний менеджер цифрового напрямку Міноборони. Він пояснив, що це маніпуляція.

Звідки інформація про 72 години і вплив ТЦК на процес бронювання?

На порталі "Юристи.UA" користувач Петро запитав, скільки часу слід чекати, щоб з'явилося бронювання, якщо подали на нього, та чи можуть відмовити в "броні".

Адвокат Юрій Айвазян розповів, що загалом чекати потрібно 72 години. Бронювання повинні погодити, якщо ТЦК не подасть у розшук. Та в його практиці були випадки, коли людину на етапі бронювання подавали у розшук – як на початку процесу бронювання, так іза дві години до закінчення 72 годин.

Айвазян процитував постанову КМУ №76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час".

Протягом 72 годин з моменту формування списку засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів переведення військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки здійснюється автоматично у разі, коли військовозобов'язаний:

перебуває на військовому обліку;

перебуває у трудових відносинах з державним органом, критично важливим підприємством, критично важливою установою;

уточнив персональні дані, зазначені у пункті 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 11 квітня 2024 р. № 3633-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку";

не перебуває у розшуку.

Утім, деякі ЗМІ передали відповідь адвоката як таку, що ТЦК втручається в процес бронювання та може зупинити процес бронювання працівників критично важливих підприємств.

Що кажуть в Міноборони про можливе втручання ТЦК у бронювання?

За словами Сергія Ілліна, це маніпуляція. Насправді ж строк до 72 годин – це технічний час обробки заявки.

Це не "вікно для дій ТЦК", а стандартний час для перевірки даних, узгодження між реєстрами, формування рішення. Додатково у деяких випадках цей строк вже скорочено або скасовано (наприклад, для критично важливих підприємств). Важливо, що процес бронювання є регламентованим і централізованим, а не ручним рішенням конкретного ТЦК,

– сказав представник Міноборони.

І наголосив: ТЦК не можуть "встигнути щось зробити за 72 години", щоб зірвати бронювання. Адже вони не керують процесом бронювання в ручному режимі – рішення формується на основі чітких даних і критеріїв.

