В Одесі медиків швидкої нібито утримували у ТЦК: що кажуть у військкоматі

У мережі з'явилася інформація, що в Київському районному військкоматі Одеси утримували медиків швидкої допомоги. Їхні колеги буцімто організували протест біля ТЦК та влаштували сутички з військовими.

В Одеському ТЦК і СП відреагували на повідомлення у ЗМІ. Там просять утриматися медіа від поширення дезінформації.

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Що сталося

Вдень місцеві телеграм-канали поширили відео, на якому зафіксована сутичка між фельдшером та військовим, яких рознімає поліція. Також чути, як безперебійно лунає сигнал карети швидкої допомоги.

Як пояснюють у мережі, біля Київського районного ТЦК медики швидкої допомоги влаштували акцію протесту. Вони нібито обурилися через те, що їхніх колег, які прибули за викликом до військкомату, замкнули всередині приміщення і вирішили негайно мобілізувати.

Згодом повідомили, що фельдшерів таки випустили з військкомату.

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Реакція ТЦК

В Одеському ТЦК і СП прокоментували інцидент. Там кажуть, що разом із правоохоронними органами проводять невідкладні заходи для встановлення усіх обставин подій.

Просимо усіх утримуватись від поширення дезінформації. Детальна інформація про обставини події буде доведена додатково у найближчий час,

– йдеться у заяві установи.

Відомо, що за фактом конфлікту, який стався між працівниками швидкої медичної допомоги і районного ТЦК в Одесі військова прокуратура почала розслідування за статтею "хуліганство". Про це повідомили у поліції.

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