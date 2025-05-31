Новий посібник для ТЦК: ЗМІ привідкрили, які поради щодо мобілізації там містяться

Сухопутні війська розробили нові правила поведінки та спілкування під час мобілізації для працівників ТЦК. ЗМІ першими ознайомилися та передали ключові пункти 51-сторінкового посібника.

Наразі книжка з правилами готується до друку, а далі буде розповсюджена по всіх ТЦК та СП країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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Що є в посібнику для працівників ТЦК

Так, посібник містить поради для військових з груп оповіщення про те, як запобігати конфліктним ситуаціям, реагувати на певні провокації та "виглядати в очах суспільства нормальною людиною".

У брошурі, наприклад, наведені правила діалогу під час проведення заходів оповіщення:

військові мають чітко представитися, назвавши своє ім'я, звання та назву ТЦК, який вони представляють, та (за вимоги) показати службове посвідчення;

службовці мають використовувати зрозумілі формулювання, уникати жаргону або надмірно офіційної мови;

військові мають дати громадянину можливість висловитися, не перебиваючи;

військові мають бути обізнані з законодавством про мобілізацію, процедурами та винятками, а якщо не знають відповіді – направити людину на гарячу лінію ТЦК, юридичну допомогу.

військові повинні пояснити, чому запитуються конкретні документи та як буде використана ця інформація.

У роботі з громадянами у посібнику пропонується робити наголос на ненасильницькому вирішенні та уникненні застосування сили. Військовим радять підтримувати спокійний та шанобливий тон голосу, використовувати чітку, просту мову та уникати звинувачувальної лексики.

Підручник, який отримають всі ТЦК країни / фото NV

Наприкінці посібника наведені 5 основних способів розв’язання конфліктних ситуацій:

Тактичне відсторонення. Тимчасове припинення взаємодії або уникнення прямої конфронтації)

Тимчасове припинення взаємодії або уникнення прямої конфронтації) Поступка. Військовий має погодитись з певними вимогами або проханнями громадянина, якщо це не суперечить законодавству, обов'язкам чи здоровому глузду.

Військовий має погодитись з певними вимогами або проханнями громадянина, якщо це не суперечить законодавству, обов'язкам чи здоровому глузду. Наполягання на виконанні законних вимог. Військовий має виконувати свої повноваження для забезпечення мобілізації, після того, як спроби роз’яснення та переконання не дали результату.

Військовий має виконувати свої повноваження для забезпечення мобілізації, після того, як спроби роз’яснення та переконання не дали результату. Компроміс. Знайти рішення, яке частково влаштовує обидві сторони (як узгодити час прибуття до ТЦК, якщо це дозволено процедурою і не суперечить суті повістки).

Знайти рішення, яке частково влаштовує обидві сторони (як узгодити час прибуття до ТЦК, якщо це дозволено процедурою і не суперечить суті повістки). Співпраця. Пошук найкращого способу виконання ним законних вимог через відкритий діалог.

Багато уваги у посібнику для ТЦК приділили подоланню наявних проблем та покращенню сприйняття структури. Зокрема, наголошується на потребі боротися з корупцією, проводити розслідування всіх звинувачень у незаконних діях та забезпечувати відповідні заходи.