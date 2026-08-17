Понад 1,5 мільйона даних про ухилянтів передали ТЦК до поліції лише за 2026 рік

Поліція провела серію спецоперацій, під час яких викрила зловживання у ТЦК та СП і ВЛК, зокрема під час бронювання, а також випадки незаконного збагачення та недостовірного декларування посадовців. Упродовж поточного року правоохоронці зафіксували близько півтора мільйона звернень від ТЦК у справах про ухилення від мобілізації.

Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе в інтерв'ю для "Цензор.НЕТ".

Що відомо про перевірки ухилянтів?

За час дії воєнного стану Національна поліція відкрила понад 20 тисяч кримінальних проваджень, пов'язаних з ухиленням громадян від мобілізації.

Такі випадки фіксують практично в усіх регіонах України, тобто, зазначив Цуцкірідзе, проблема має загальнонаціональний характер.

Найбільше проваджень за цією категорією припадає на Дніпропетровську область – понад 1,9 тисячі. На Закарпатті розслідують близько 1,5 тисячі таких справ. Понад тисячу проваджень зафіксовано також на Волині, Миколаївщині та Одещині.

Значні показники мають Львівська, Вінницька, Харківська та Сумська області.

Окремо правоохоронці повідомляють про масштабну взаємодію ТЦК та СП із поліцією у розшуку військовозобов'язаних, які, за даними ТЦК, ухиляються від призову.

Зверніть увагу! Від початку 2026 року до поліції надійшло понад 1,5 мільйона відповідних звернень.

Паралельно правоохоронні органи проводять перевірки діяльності ТЦК, ВЛК та інших установ, які беруть участь у мобілізаційних процедурах.

Зокрема, поліція провела низку масштабних операцій, під час яких викривала можливі зловживання під час оформлення бронювання, ухвалення рішень військово-лікарськими комісіями, а також випадки ймовірного незаконного збагачення та недостовірного декларування посадовців.

У справах, пов'язаних із мобілізацією, відповідати за законом мають усі причетні. Не можна всю відповідальність зводити лише до військовозобов'язаного, який скористався схемою. Якщо незаконне рішення забезпечували посадовці чи посередники, їхні дії так само мають отримати правову оцінку,

– підкреслив Цуцкірідзе.

Нагадаємо, раніше генпрокурор України Руслан Кравченко повідомив про затримання начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП під час отримання 10 тисяч доларів. За ці кошти посадовець, за даними слідства, мав не вживати щодо трьох військовозобов'язаних заходів із мобілізації.