Поліція та ТЦК: хто і коли має право застосовувати силу

У соцмережах і медіа багато історій про військовозобов'язаних, яких затримують просто на вулиці. Юристи пояснили, коли такі інциденти суперечать законам, а коли є вимушеними.

Про законність таких дій та права громадян розповіла військова юристка Діана Тернова. Про це повідомила РБК-Україна.

Дивіться також Рішення ВЛК можна оскаржити: хто та як може його переглянути

Коли поліція може доставити чоловіка до ТЦК і чи законне застосування кайданок?

Примусово доставити особу можна лише у чітко визначених випадках, наприклад при адміністративному порушенні у військовому обліку або перебування у розшуку. Закон дозволяє доставляти до ТЦК лише при відсутності військово-облікових документів або коли людина відмовляється отримати повістку за участі поліції. У всіх інших випадках це є порушенням закону.

Таких повноважень поліція немає, зазвичай це маніпулювання з акцентом на те, що людина має не свіже ВЛК або взагалі його не проходила. Поліцейський не є суб'єктом, який направляє на медичний огляд,

– зазначила Діана Тернова.

Найбільш чутлива тема – це застосування спеціальних засобів, зокрема кайданок. Закон України "Про Національну поліцію" дозволяє використовувати їх лише у виняткових випадках:

Особа чинить активний опір.

Намагається втекти.

Становить загрозу для себе чи оточення.

Підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.

Також будь-яке адміністративне затримання має бути оформлене протоколом. Саме він фіксує підстави дій поліції та гарантує людині право на адвоката і захист.

Що відомо про мобілізацію в Україні?