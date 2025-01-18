Усе ліжко у купюрах: на Тернопільщині працівники ТЦК "заробляли" до 150 тисяч доларів в місяць

В одному із районних ТЦК Тернопільщини посадовці організували злочинний план для охочих уникнути мобілізації. За місяць вони "заробляли" від 100 000 до 150 000 доларів.

Оперативники отримали інформацію про те, що службові особи наживаються на ухилянтах ще у липні 2024 року, а 17 січня 2025 у справі було оголошено підозри за новими фактами. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

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Підозрювані отримували кошти та паливо за свої "послуги"

Слідству вдалося встановити, що організував корупційну схему керівник ТЦК та залучив до неї ще чотирьох осіб: троє з них працівники центру комплектування, один – мобілізаційного відділу міської ради.

"2 серпня після оголошення всім фігурантам підозри суд обрав їм запобіжні заходи з правом внесення застави. Проте слідчі та працівники кримінальної поліції роботу не припиняли та у ході досудового розслідування встановили нові деталі у цій справі", – пише поліція.

Влітку 2024 року підозрюваних затримали / Фото Нацполіції

Так, правоохоронцям вдалося виявити 13 нових фактів щодо причетності трьох спільників до протиправної діяльності. Йдеться про ще двох працівників ТЦК, а також цивільну особу, яка шукала клієнтів для таких протиправних "заробітків".

За них вони отримували не лише гроші, але й паливо.

Слідчі з'ясували, що підозрювані неодноразово брали "оплату" дизельним паливом за те, що не будуть вручати повістки військовозобов'язаним. За відстрочку від мобілізації – грошима. Кожна послуга, яку "надавали посадовці", мала свою ціну. Сума коливалася від тисячі до 15 тисяч доларів,

– йдеться у повідомленні поліції.

За цими новими фактами трьом фігурантам оголосили підозри.