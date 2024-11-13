Видача повісток у громадських місцях: у ТЦК пояснили, чому це відбувається

У Полтавському ОТЦК розповіли, чому в громадських місцях видають повістки. Там також додають, що у разі відмови громадянина, поліціянт, що входить до складу групи оповіщення, проводить затримання та доставляє його до ТЦК.

Якщо під час перевірки документів група оповіщення з'ясує, що громадянин порушує правила військового обліку, йому пропонуватимуть підійти до районного ТЦК. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Полтавське ТЦК та СП.

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Як відбувається видача повісток у громадських місцях

Громадянина можуть попросити пройти до Територіального центру комплектування, якщо виявлять розбіжності військово-облікового документа з даними бази "Оберіг". Для цього військовозобов'язаному оформлюють і вручають повістку на уточнення персональних даних або для проходження ВЛК.

У Полтавському ТЦК зазначають, що у разі відмови чоловіка від отримання повістки старший групи оповіщення складає акт відмови, який мають підписати щонайменше два члени групи оповіщення.

Акт відмови від отримання повістки подається начальнику ТЦК та СП для того, щоб притягнути правопорушника до адміністративної відповідальності.

Раніше у Верховній Раді запропонували розформувати ТЦК та відправити їхніх працівників на фронт. Народна депутатка Юлія Яцик заявила, що з працівників ТЦК може вийти 10 бригад для фронту.