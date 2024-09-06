У Закарпатському ОТЦК прокоментували смерть мобілізованого чоловіка

Відомо, що на Закарпатті після мобілізації помер чоловік. Омбудсман скерував запит до Генпрокуратури, тим часом в обласному ТЦК розповіли свою версію подій.

Також керівництво Закарпатського ОТЦК та СП вже провело робочу зустріч з представником Уповноваженого в Закарпатській області Андрієм Крючковим, під час якої йому надали всю інформацію.

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Чому помер мобілізований: заява ТЦК

У Закарпатському ОТЦК та СП повідомили, що 28 серпня громадянин під час розпиття алкогольних напоїв зі своєю співмешканкою застосував до неї "засоби фізичного впливу". Жінка звернулася до правоохоронних органів.

Після проведення всіх процедур у поліції, громадянина доставили до 2-го відділу Мукачівського РТЦК та СП для перевірки військово-облікових даних. Було встановлено, що він підлягає призову на військову службу по мобілізації після проходження ВЛК. Чоловіка призначили до відправки в команду до навчального центру.

1 вересня його разом з командою інших мобілізованих транспортували до навчального центру. У дорозі громадянин звернувся до супроводжуючих військовослужбовців зі скаргами на погіршення самопочуття.

Військовослужбовцями було прийнято рішення про виклик карети швидкої допомоги, громадянина було госпіталізовано до КНП "Свалявська міська лікарня" Свалявської міської ради Закарпатської області. На жаль, 04.09.2024 року громадянин помер в лікарні, за висновком судово-медичної експертизи встановлено, що смерть настала внаслідок природного захворювання (ішемічний інфаркт лівої півкулі головного мозку) та не пов'язана з травматичними подіями,

– повідомили в ТЦК та СП.

Що передувало