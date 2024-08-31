У Яремче водія туристичного автобуса зняли рейсу й відправили на ВЛК: у ТЦК прокоментували

У Яремчі правоохоронці та працівники ТЦК затримали водія туристичного автобуса, відправивши його на проходження ВЛК. У цей момент в транспорті перебувало близько 50 пасажирів.

В Івано-Франківському ТЦК прокоментували інцидент. Там заперечили інформацію, що затримання водія відбулося неправомірно.

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Пояснення ТЦК

Так, у ТЦК розповіли, що водій туристичного автобуса з Полтави порушив правила військового обліку, не має права на відстрочку та не заброньований.

Під час проведення мобілізаційних заходів мобільною групою Надвірнянського ТЦК та СП Івано-Франківської області було виявлено громадянина України призовного віку. В ході спілкування з ним з'ясувалося, що він порушив військовий облік і не має права на відстрочку або бронювання,

– пишуть там.

Військовослужбовці розповіли, що громадянину запропонували пройти ВЛК – і водій добровільно погодився на це. За результатами військово лікарської комісії чоловіка визнали придатним до служби та направили для проходження підготовки в один із навчальних центрів.

У територіальному центрі комплектування наголосили на важливості оновлення військово-облікових даних та наявності при собі відповідних документів. Це стосується як паперових, так і додатку Резерв+. Це допоможе уникнути порушень законодавства та неприємних ситуацій.

Нагадаємо, що у мережі розповідали, що водія із документами, ключами від автобуса та грошима на пальне посадили в автомобіль та забрали. Свідки стверджували, що люди залишились на вулиці. З водієм нібито їхав його 14-річний син, який залишився один, бо тата забрали.