Перші в історії знищили ворожі літаки дронами: що відомо про БпЛА Ту-141 "Стриж"

Ту-141 "Стриж" – це перший дрон, яким ЗСУ били по російських літаках взимку 2022 року. Тоді вперше в історії ворожу авіацію було знищено завдяки ударам БпЛА.

БпЛА "Стриж" виготовлявся на Харківському авіазаводі з 1979 до 1989 років. Про це повідомили в Defense Express.

Дивіться також Такого немає ніде, – Стерненко показав, як працюють українські дрони-перехоплювачі

Які особливості БпЛА "Стриж"?

Україна модернізувала радянський дрон Ту-141 "Стриж" з метою збільшення ударів вглиб Росії. На початку повномасштабного вторгнення Україна вперше знищила російські Ту-95МС і Ту-22М3 використовуючи цей БпЛА.

Характеристика безпілотника "Стриж":

Швидкість – 1110 кілометрів за годину;

Дальність польоту – до 1000 кілометрів;

Довжина фюзеляжу – 14 метрів;

Розмах крил – 3 метри;

Злітна маса – 5,37 тонни.



Запуск БпЛА "Стриж" / Фото BBC

Кількість таких дронів на початку війни з Росією залишається невідомою, проте кращого БпЛА для ураження цілей на ворожій території тоді не було.

З однієї сторони, це аж настільки монструозний апарат, що на кожній РЛС буде "світитись як новорічна ялинка",

– зазначили у Defense Express.

Такий безпілотник несе на собі 46 кілограмів вибухівки, а при влучанні залишає воронку у розмірі 5 метрів та розліт уламків до 100 метрів.

Що ще відомо про українську зброю?