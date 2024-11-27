Секретна доповідь Кучмі: Україна могла зберегти свої бомбардувальники Ту-160

В Україні свого часу був альтернативний вибір щодо долі стратегічних бомбардувальників, які зрештою передали Росії. Три літаки мали альтернативну долю.

Три бомбардувальники Ту-160 могли бути використані у цивільних проєктах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Що могло стати з літаками замість передачі Росії

В архівах журналістам "Схем" вдалося знайти конфіденційну доповідь прем'єр-міністра Валерія Пустовойтенка президенту Леонідові Кучмі. Була пропозиція від американської компанії придбати три Ту-160 разом із запчастинами за 7 мільйонів доларів. Ці літаки планували використовувати для запуску комерційних супутників на низькі орбіти з аеродрому в Прилуках.

Для реалізації цього проєкту було створено спільне підприємство "Ейр Скорпіо", яке могло б забезпечити роботою до 50 людей. Крім того, передбачався додатковий прибуток від використання інфраструктури летовища. Однак ці плани залишилися лише на папері, і жодна з ідей не була втілена в життя.

Літаки також могли бути переобладнані у звичайні засоби ураження. Такі проєкти, за словами останнього командира українського авіаполку Ту-160 Сергія Осипова, розроблялися навіть на самій Прилуцькій авіабазі.

Як ракетно-космічний конструктор, я знаю, що відсоток реалізованих проєктів у порівнянні з ідеями дуже невисокий, і на папері залишається більшість пропозицій (особливо найамбітніших). Додам, що усі варіанти переоснащення літаків Ту технічно могли бути здійснені виключно на російській виробничій базі, тож навіть за позитивним сценарієм можете легко уявити їхню подальшу долю. Будучи реалізованими, вони сьогодні працювали б на Росію,

– повідомив в коментарі "Схемам" Леонід Кучма.

Нагадаємо, український стратегічний бомбардувальник Ту-95МС був на аукціоні на Ebay, що набуло свого часу широкого розголосу.