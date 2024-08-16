"Доїдають залишки з СРСР": в Defence Express підрахували, скільки Ту-22М3 залишилося у Росії

Для Росії болісна втрата кожного дальнього бомбардувальника Ту-22М3. Адже все, що залишилося, це рештки від СРСР та прострочені на роки плани.

15 серпня Росія втратила ще один дальній бомбардувальник Ту-22М3. А кожна втрата Ту-22М3 для Росії є більш ніж значною.

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Скільки Росія втратила Ту-22М3

За цей рік Сили оборони України зуміли знищити низку Ту-22М3. Зокрема:

два пошкоджено далекобійними дронами на авіабазі "Оленья" 25 липня 2024 року;

один був збитий з С-200 19 квітня 2024 року;

один знищено, два пошкоджено на авіабазі "Сольці" через атаку дронів 19 серпня 2023 року;

три (за оголошенням російських прокурорів) пошкоджено на авіабазі "Дягілєво" у результаті атаки далекобійними дронами 5 грудня 2022 року.

Важливо, що у Росії зараз взагалі не виробляються літаки Ту-22М у будь-якій версії, бо останній Ту-22М3 був випущений у 1993 році.

Єдиний резерв, який вже використовує ворог – до 6 планерів, які близько 30 років стояли просто неба. Окрім цього, окупанти можуть спробувати відновити машини, які вже були виведені з експлуатації та перебувають на зберіганні.

Але головна проблема для росіян у тому, що для Ту-22М3 більше не виробляються двигуни НК-25. Їх виготовляли до 1996 року. Тобто всі можливості відновити додаткові літаки впираються, в першу чергу, у цю проблему,

– пишуть аналітики.

Наразі нових літаків не виробляється і все що можливо – "доїдати" залишки від СРСР. У ворога навіть немає заміни цим літакам.

Скільки Ту-22М3 залишилося у ворога

Відповідно до оцінок Military Balance, на середину 2023 року "на папері" у росіян залишилося лише 57 таких літаків. Вони експлуатуються 200-м, 52-м важкими та 40-м змішаним авіаполками з базовими аеродромами "Біла", "Шайківка" та "Оленья".

Окрім того, вкрай важливо те, що у РФ на модернізацію до рівня Ту-22М3М хотіли направити лише до 30 літаків. І саме цю цифру можливо вважати опорною,

– зауважило видання.

Від цієї кількості вже можна відняти мінімум дві втрачені машини, а також частину пошкоджених. Але у реальності значно більше, бо далеко не всі російські Ту-22М3 перебувають у бойовому та льотному стані.