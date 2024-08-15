У Росії розбився Ту-22м3: у мережі показали нові відео падіння бомбардувальника

Увечері 15 серпня в Іркутській області впав і загорівся бомбардувальник Ту-22м3. У мережі показали яскраві кадри падіння літака.

Попередньо, авіатроща сталася через технічну несправність, а чотири члени екіпажу встигли катапультуватися. Інцидент підтвердили у міноборони Росії.

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Мінус "тушка"

У мережі з'явилися кадри падіння бомбардувальника, які зробили місцеві жителі. На них видно, що літак спалахнув ще у повітрі. Великою вогняною кометою він неспішно приземляється і вибухає. Росіяни також зняли на камеру пожежу, яка виникла на місці падіння "тушки".

Ту-22м3 падає в Іркутській області: дивіться відео

Пожежа з місця падіння бомбардувальника: дивіться відео

Падіння літака з іншого ракурсу: дивіться відео

Нагадаємо, що у ніч проти 14 серпня Україна атакувала чотири військові аеродроми у Росії: "Халіно", "Саваслєйка", "Борисоглєбськ" та "Балтимор".