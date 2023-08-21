Україна могла вперше знищити російський стратегічний бомбардувальник: ЗМІ показали фото

Україні вперше вдалось знищити стратегічний бомбардувальник Росії Ту-22М3. Країна-агресор більше не має інженерно-технічної бази для будівництва нових.

Про це пише Moscow Times, коментуючи вибухи на військовому аеродромі Сольці у Новгородській області.

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19 серпня було пошкоджено щонайменше один літак, повідомило Міноборони Росії. На фото видно повністю згорілий Ту-22М3,

– йдеться в публікації.

На фото, які попередньо з'явилися у мережі, дійсно видно згорілий бомбардувальник.

В Росії знищено бомбардувальник Ту-22М3:

Зазначають, що через диверсії та атаки знищено та пошкоджено понад десяток російських літаків та гелікоптерів на авіабазах у Білорусі, окупованому Криму, Рязані, Енгельсі, Новосибірській і Псковській областях.

Посилаючись на джерело, видання додає, що раніше питання "українських диверсій" обговорювали на нарадах російського диктатора Володимира Путіна із силовиками. Вони клялися, що подібного більше не станеться, але стовідсоткову гарантію ніхто дати не зміг.

Головне про атаку на аеродром Сольці

У суботу, 19 серпня, в міноборони Росії заявили, що близько 10:00 на аеродром Сольці здійснили атаку невідомими безпілотниками. Їх намагалися збити зі стрілецької зброї.

Як результат, на території аеродрому "сталось займання на стоянці літаків", але росіяни запевняли, що пожежу оперативно ліквідували.

Водночас міноборони Росії таки довелось згодом визнати, що пошкоджень унаслідок атаки зазнав один літак.