Яким був маршрут російських літаків Ту-95МС та МіГ-31К вранці: аналітики показали

Росія вранці 11 листопада підіймали у небо свої літаки типу Ту-95МС та МіГ-31К. Зрештою пусків ракет з цих літаків не відбулося і ці повітряні судна полетіли назад до своїх аеродромів.

Зрештою вже відомий маршрут літаків вранці 11 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали Airguard та Monitorwar.

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Куди прямували літаки Ту-95МС

Аналітики розповіли, що перший виліт 8 бомбардувальників Ту-95МС було зафіксовано о 03:24. У телеграм-каналах також візуалізували максимально точний маршрут стратегічних бомбардувальників у країні-агресорці.



Як Ту-95МС літали вранці 11 листопада / Фото з телеграм-каналів Airguard та Monitorwar

Аналітики також підкреслили, що перші імітаційні пуски крилатих ракет були о 06:00, другий імітаційний пуск стався о 06:15 з іншого пускового рубежу.

Мета вильоту стратегічних бомбардувальників у такій великій кількості та без застосування крилатих ракет наразі невідома, і дуже дивна, на нашу думку,

– підкреслили автори каналів.

Як і куди летіли винищувачі МіГ-31К

Згодом OSINT-аналітики опублікували візуалізацію ранкових польотів винищувачів МіГ-31К дальньої авіації Росії.

За даними авторів каналу, виліт 3 МіГ-31К відбувся о 06:50 з аеродрому "Приволзький", що в Астраханській області. Після нетривалого польоту ці винищувачі здійснили посадку на аеродром вильоту.



Яким був маршрут МіГ-31К вранці 11 листопада / Фото з телеграм-каналів Airguard та Monitorwar

"Час посадки, на жаль, невідомий. Ніяких пусків та імітацій винищувач не здійснював. Це видумки телеграм каналів", – зазначили аналітики.

Водночас вони попередили, що візуалізація може містити невеликі похибки через неповний доступ до інформації.