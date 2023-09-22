Туапсе, Курськ і Крим: вночі окупанти "ловили" дрони, місцеві бідкались на вибухи

В Росії, в районні Туапсе зранку 22 вересня було гучно. Очевидці повідомляли про вибухи. Згодом місцева влада заявила, що це робота ППО. Також про "бавовну" заявили в Курську і на окупованому українському півострові Криму. Причина вибухів в усіх трьох випадках – безпілотники.

Вибухи в Туапсе

Влада Красндарського краю підтвердила атаку: кажуть відпрацювали по невідомому дрону. Водочас переконують, що ні пошкоджень, ні потерпілих – немає. 24 Канал зібрав дані, що відомо про не тиху ніч для росіян.

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"На березі пошкоджень та порушень об'єктів інфраструктури, будівель та споруд немає. Постраждалих немає. Скарг від населення не надходило", – йдеться у повідомленні адміністрації.

Місцеві жителі у телеграмі пишуть, що вночі над містом з боку моря було чути кілька гучних вибухів.

Що сталось в Курську

Російські телеграм-канали повіжомили, що в Курській області знищено два безпілотники. Один із них при падінні пошкодив вишку стільникового зв'язку

Зазначають, що дрони помітили напередодні близько 12:30 у Рильському районі біля автомобільного пункту пропуску "Крупець". Російські ійськові нібито ліквідували їх за допомогою протидронової рушниці.

"Серйозних ушкоджень не було. Реставраційні роботи вже завершено. Ніхто не постраждав", – додають пропагандисти.

В Криму кажуть, що збили ще два дрона

Російські окупанти заявили, що нібито збили безпілотники, які намагалися атакувати Крим і Краснодарський край уночі 22 вересня. Зокрема, російськ міноборони звинуватили в атаці Україну.

"Вночі припинили спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Росії", – ідеться у повідомленні.

Зазначають, що ППО нібито знищила два "українські безпілотники" над акваторією Чорного моря поблизу південно-східного узбережжя Криму і в Туапсинському районі Краснодарського краю.

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