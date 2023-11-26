У російській Тулі – нові вибухи: у мережі кажуть про "дрони над містом"

У Росії продовжується сезон свіженької "бавовни" та гучних вибухів. Так, у місті Тула вже вдруге за добу фіксували "невідомі дрони у небі".

Про це повідомляють російські ЗМІ. У регіоні також "працювала російська протиповітряна оборона", інформує 24 Канал.

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У Тулі знову чули вибухи

За словами очевидців, гучні звуки у російській Тулі пролунали близько 8 години 34 хвилини. Згодом кількість вибухів збільшилася до 5.

У Тулі лунали нові вибухи: дивіться відео

Користувачі мережі розповіли, що у небі над містом країни-агресорки помітили нові невідомі безпілотники. Зрештою по них почала працювати російська протиповітряна оборона.

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Російські пропагандисти також не цуралися звинувачувати в атаці на Тулу "українських військових". Окупанти казали, що нібито збили 2 дрони, а всього у небі помітили 5 чи 6 невідомих літальних апаратів.

Росіяни "збивають" дрони у Тулі: дивіться відео

У мережі користувачі жаліють "біднесеньких жителів Тули, які потерпають від вибухів". Дехто чув настільки потужні вибухи, що не стримувався у висловленнях і використовував інвективну лексику.



Росіяни реагують на вибухи у Тулі / Фото з телеграм-каналу "Оперативний ЗСУ"

Жителі Тули зафіксували безпілотники у небі: дивіться відео

Наразі достеменно невідомо, чи є у місті постраждалі внаслідок ворожої атаки. Крім того, окупанти не повідомляли, чи зазнали пошкоджень будівлі у Тулі.

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