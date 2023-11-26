У російській Тулі – нові вибухи: у мережі кажуть про "дрони над містом"
У Росії продовжується сезон свіженької "бавовни" та гучних вибухів. Так, у місті Тула вже вдруге за добу фіксували "невідомі дрони у небі".
Про це повідомляють російські ЗМІ. У регіоні також "працювала російська протиповітряна оборона", інформує 24 Канал.
Цікаво Все буде палати дедалі частіше: в Підмосков'ї скаржаться на вибухи та відсутність світла
У Тулі знову чули вибухи
За словами очевидців, гучні звуки у російській Тулі пролунали близько 8 години 34 хвилини. Згодом кількість вибухів збільшилася до 5.
У Тулі лунали нові вибухи: дивіться відео
Користувачі мережі розповіли, що у небі над містом країни-агресорки помітили нові невідомі безпілотники. Зрештою по них почала працювати російська протиповітряна оборона.
У Тулі "працює" російська ППО: дивіться відео
Російські пропагандисти також не цуралися звинувачувати в атаці на Тулу "українських військових". Окупанти казали, що нібито збили 2 дрони, а всього у небі помітили 5 чи 6 невідомих літальних апаратів.
Росіяни "збивають" дрони у Тулі: дивіться відео
У мережі користувачі жаліють "біднесеньких жителів Тули, які потерпають від вибухів". Дехто чув настільки потужні вибухи, що не стримувався у висловленнях і використовував інвективну лексику.
Росіяни реагують на вибухи у Тулі / Фото з телеграм-каналу "Оперативний ЗСУ"
Жителі Тули зафіксували безпілотники у небі: дивіться відео
Наразі достеменно невідомо, чи є у місті постраждалі внаслідок ворожої атаки. Крім того, окупанти не повідомляли, чи зазнали пошкоджень будівлі у Тулі.
У кількох регіонах Росії було гучно вночі
- Вночі 26 листопада у кількох регіонах Росії пролунали потужні вибухи. Так, російські пропагандисти повідомляли про "збиття невідомих дронів" у Московській, Тульській, Калузькій та Брянській областях.
- У російському міноборони заявили, що всього за ніч нібито збили близько 11 невідомих літальних апаратів. Водночас деякі безпілотники сумнозвісна російська ППО все ж пропустила, тож у Тулі було влучання у багатоповерхівку, внаслідок чого постраждала одна людина.
- Крім того, через безпілотники у Москві призупинили роботу два московські аеропорти: Внуково та Домодєдово. Там літаки перебували в зоні очікування.