Навіщо українські безпілотники атакували спиртзаводи у Росії: у ЦПД чітко пояснили

У Тульській області Росії вночі 22 жовтня атакували два спиртзаводи. Це важливі об'єкти для військового виробництва ворога.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко. Цю атаку також підтвердила і російська влада.

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Навіщо атакувати спиртзаводи у Росії

Коваленко зазначив, що спиртзаводи росіяни використовують для виготовлення не лише спирту. На цих об'єктах також роблять паливо і вибухові речовини для воєнних потреб.

Тому вони й атакуються,

– наголосив керівник ЦПД.

Лейтенант також підкреслив, що українські БпЛА за ніч 22 жовтня атакували 4 підприємства на території Росії:

Підприємство "Біохім", що займається переробленням меляси (побічний продукт бурякоцукрового виробництва) та виробництво етилового спирту;

Лужковський спиртзавод;

Єфремовський спиртзавод;

Промислове підприємство Воронезької області.

"Це все – військові об'єкти, попри замаскованість під щось інше", – підкреслив Коваленко.

До слова, губернатор Тульської області Дмітрій Міляєв визнав, що під ударами вночі 22 жовтня опинилися Єфремовський і Лужковський спиртзаводи. Відстань між ними – приблизно 150 кілометрів. Відстань від Єфремова до кордону України – майже 350 кілометрів.