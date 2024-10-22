Тульську область атакували дрони: під ударом опинилися заводи

Невідомі дрони атакували місто Єфремов у Тульській області. Приблизно о 3 ночі за Києвом 22 жовтня тут пролунали вибухи та сталася пожежа.

Спершу були повідомлення, що безпілотники вдарили по заводу синтетичного каучуку та ТЕЦ. Однак губернатор Тульської області Дмітрій Міляєв переконує, що постраждали два спиртзаводи, повідомляє 24 Канал.

Попередня потужна атака Україна вразила найбільший у Росії завод з виробництва вибухівки: деталі від ССО

"Бавовна" у Єфремові: що могли вразити

Про вибухи та пожежу опісля повідомили російські телеграм-канали як ліберальні, так і пропагандистські. Також вони виклали відповідні відео.

Згодом губернатор Тульської області Міляєв заявив, що начебто дрони намагалися атакувати регіон. І, звісно, славнозвісна російська "пе-ве-о" усе відбила.

Щоправда, чиновник усе ж визнав, що постраждали Єфремовський спиртзавод і спиртзаводу у селищі Лужковський Суворовського району. Відстань між ними – приблизно 150 кілометрів.

За словами Міляєва, ніхто не постраждав. Він додав, що на місце виїхали екстрені служби. Також запевнив, що ситуація під контролем. Згодом пропагандисти повідомили, що пожежу вдалося ліквідувати.

Додамо, що відстань від Єфремова до кордону України – приблизно 350 кілометрів.

Де розташований Єфремов: дивіться на карті

Зауважимо, як пояснив командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман", дрони не просто так атакують спиртзаводи. Річ у тім, що там виготовляють добавки для підвищення октанового числа палива. Особливо це актуально для "військового палива".