Київ накрив туман: погана видимість утримуватиметься впродовж першої половини дня

М️ешканців столиці попередили про небезпечні метеорологічні явища 2 грудня. Київ накрив туман.

Такі погодні умови утримуватимуться впродовж половини дня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Туман у Києві

За даними синоптиків, наразі видимість у столиці – 200 – 500 метрів.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови призводять до порушення руху транспорту.

У КМДА додали, що водіям під час керування транспортним засобом у тумані рекомендують дотримуватися наступних порад: ️

знизити швидкість руху; ️

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

️тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями; ️

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію; ️

уникати різких маневрів на дорозі.

Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби,

– написали також у КМДА.