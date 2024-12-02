Київ накрив туман: погана видимість утримуватиметься впродовж першої половини дня
М️ешканців столиці попередили про небезпечні метеорологічні явища 2 грудня. Київ накрив туман.
Такі погодні умови утримуватимуться впродовж половини дня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Туман у Києві
За даними синоптиків, наразі видимість у столиці – 200 – 500 метрів.
Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови призводять до порушення руху транспорту.
У КМДА додали, що водіям під час керування транспортним засобом у тумані рекомендують дотримуватися наступних порад: ️
- знизити швидкість руху; ️
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- ️тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями; ️
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію; ️
- уникати різких маневрів на дорозі.
Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби,
– написали також у КМДА.