Влада Києва попереджає про небезпечну погоду

Із самого ранку українську столицю накрив густий туман. Киян закликали бути обережними під час перебування на вулиці.

У найближчу годину з утриманням до кінця доби у Києві спостерігатиметься густий туман, передає 24 Канал із посиланням на КМВА.

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У Києві – сильний туман

Зазначається, що видимість становитиме 200 – 500 метрів, що означає перший рівень небезпеки. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Водіям радять, зокрема, знизити швидкість руху, увімкнути протитуманні фари, разом із ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію та уникати різких маневрів на дорозі.

А пішоходам – одягати світловідбивні елементи, щоб бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.

До слова, у столиці вдень температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла. Також синоптики прогнозують хмарність і невеликий дощ.