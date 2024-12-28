На столицю насувається туман: синоптики попереджають про можливе ускладнення руху транспорту

Київ та область знову попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища. У регіоні прогнозують туман.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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У Києві та області прогнозують туман

Погіршення погодних умов прогнозується вночі та вранці 29 грудня.

Видимість становитиме 200 – 500 метрів.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту,

– наголосили синоптики.

Цього дня у Києві та області також прогнозують хмарну погоду без істотних опадів️. Вітер – змінних напрямків, його швидкість – 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі та вдень коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У Києві протягом доби – 0 – 2 вище нуля.

Нагадаємо, що Європу накрив антициклон Гюнтер, який вплинув на погоду в Україні. За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, найближчими днями атмосферний тиск буде вищим за норму, подекуди будуть тумани, вночі будуть незначні морози, а вдень – переважно плюсова температура.