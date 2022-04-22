Туман і низька висота польоту: у Запорізькій ОВА уточнили причину падіння Ан-26

22 квітня 2022 , 23:30
Читать новость на русском

Джерело:

Запорізька ОВА

Причиною падіння українського літака АН-26 на Запоріжжі став туман та низька висота польоту.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА пізно ввечері 22 квітня, у день аварії. 

Більше про це Перше відео з місця падіння Ан-26 на Запоріжжі: що відомо на цей момент

В результаті слідчих дій встановлено, що причиною катастрофи став туман і низька висота польоту, через що повітряне судно зачепило високовольтні лінії електроопори,
– йдеться у повідомленні адміністрації.

Що відомо про падіння літака

  • Аварія літака сталася о 09:00 ранку в районі Михайлівки Запорізької області.
  • АН-26 виконував технічний рейс із Запоріжжя до Ужгорода і не мало жодного стосунку до ЗСУ. 
  • В результаті аварії одна людина загинула і двоє отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Актуально – на Запоріжжі впав літак Ан-26: дивіться відео

 

 

Автор: Анастасія Лукашевська