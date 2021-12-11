Туман, ожеледиця та сніг: в Україну знову суне негода
11 грудня 2021 , 18:26Читать новость на русском
Джерело:Укргідрометцентр
Синоптики попереджають про погіршення погоди ввечері 11 та протягом доби 12 грудня. Падатиме мокрий сніг, дутиме сильний вітер, а на дорогах буде ожеледиця.
Погодні умови почнуть ускладнюватися вже з вечора 11 грудня. Українців закликають бути обережними.
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Погіршення погоди 11 грудня
За інформацією синоптиків, до кінця дня погода у регіонах буде такою:
- у південних, центральних та північних областях очікують сильні пориви вітру: до 15 – 20 метрів за секунду,
- у західних областях утримається туман, видимість становитиме 200 – 500 метрів,
- на дорогах буде ожеледиця.
Ситуація з погодою 12 грудня
Негода продовжить панувати й наступного дня:
- у західних областях вночі та вранці прогнозують туман, видимість: 200 – 500 метрів,
- на дорогах й надалі буде слизько,
- вдень падатиме значний мокрий сніг, на Прикарпатті місцями – сильний мокрий сніг.
У зв'язку з цих оголосили I рівень небезпечності – жовтий.Зверніть увагу! Попри опади, погода 12 грудня буде доволі теплою. Температура повітря коливатиметься від +2 до +13 градусів – все залежатиме від регіону. Найпрохолодніше буде у західних областях – +2…+4 градусів, найтепліше у південних – +6…+0 градусів, у Криму – до +13 градусів.
Українців попереджають про погіршення погоди / Карта Укргідрометцентру
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