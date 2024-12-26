Частину України накриє густий туман: де та коли погіршаться погодні умови
Українські синоптики попереджають про туман найближчим часом. Накриє він декілька регіонів.
️Погіршення видимості прогнозують 27 грудня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Де буде туман 27 грудня
"Вранці та в першій половині дня 27 грудня у північних регіонах, Києві та Київській області, а також у Карпатах очікується густий туман" – йдеться у прогнозі синоптиків.
Видимість буде 200 – 500 метрів.
Через це у згаданих регіонах оголошено I рівень небезпеки (жовтий).
Погодні умови можуть спричинити ускладнення руху транспорту, тому закликаємо водіїв і пішоходів бути максимально уважними та обережними,
– наголосили у ДСНС.
Туман 27 грудня накриє декілька регіонів України / Карта Укргідрометцентру
Нагадаємо, що цього дня також на крайньому півдні України, вночі також і у північних, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій та Черкаській областях йтиме невеликий дощ та мокрий сніг. Також там прогнозують слабку ожеледь. На решті території буде без істотних опадів.