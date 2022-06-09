"Туман" яром: як росіяни по-тупому "спалились" на ліквідації генерала Кутузова

Цікаво вийшло з цим знищеним російським генерал-лейтенантом Романом Кутузовим.

Всі ці роки "ДНР" робило вигляд, що вони мають свою армію. І там носились з цим "1 АК ДНР" – 1-м армійським корпусом.

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"Туман"

На початку там засвітились якісь місцеві керманичі тіпа Стрєлкова, Хакімзянов (що?) і купа польових командирів підпорядкованих підрозділів, яких пафосно знімали російські ЗМІ – " Гіві", "Моторола", Ходаковський, "Жога", "Абхаз" і так далі. Але це такі собі тік-ток війська і всі чудово розуміли, що командують всім росіяни. Були позивні в пресі – "Туман" і "Купол".

Тепер стало зрозуміло, що "Туман" – це Кутузов. Тобто, виявляється, що всі ці роки так званою "армією" так званої "ДНР" керував банальний російський кадровий генерал. І все було таємницею, поки його не знищили.

На пафосі

Кількість пафосних некрологів в російській пресі з цього приводу просто зашкалює. Але є одне але. Перші версії некрологів в деяких ЗМІ мали згадки про позивний "Туман" та керування 1 АК ДНР. Такий текст стояв в "Комсомольській Правді" ще 6-го червня зранку.

Зацитуємо статтю КП:

"Он командовал 1 армейским корпусом "ДНР" и попал в засаду на подступах к Лисичанску"

"Кутузов был командиром 1-го армейского корпуса народной милиции "ДНР". У него был позывной "Туман".

Скрини не горять (с)

Пропало все

А вже 7-го червня текст просто прибрали.

Або пильні читачі звернули увагу "товаріща майора" на дивні подробиці біографії Кутузова, або самі КП-шніки вирішили прибрати, бо спалили контору.

Так чи інакше, але тексту нема, бо, виходить, дивна кар'єра, коли російський генерал всі ці роки служив в "ДНР". А штаб його звідки? А командири рангом менше? А техніка звідки?