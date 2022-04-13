Тупицький буде зобов'язаний повернутися, – Веніславський про новий законопроєкт

Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький втік з України. Однак згідно з новим законопроєктом він буде зобов'язаний повернутись.

За незаконний перетин держкордону під час воєнного стану загрожує кримінальна відповідальність. Однак її пропонують посилити. Про це в ефірі 24 каналу сказав народний депутат Федір Веніславський.

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Також він зазначив, що Тупицький виїхав на підставі довідки, яку йому хтось надав, нібито він не підлягає призову у військову службу.

"Але з врахуванням того, що він є фігурантом санкцій, які до нього застосував американський уряд, грошей на вільне проживання у Євросоюзі у нього буде недостатньо", – додав нардеп.

Нелегальний перетин кордону під час війни: що відомо про новий законопроєкт

ВРУ зареєструвала новий законопроєкт про кримінальну відповідальність для чоловіків, які нелегально виїхали з України.

Згідно із законом, перетин державного кордону України призовниками під час воєнного стану особою карається штрафом від 5 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів або ж позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Раніше схожий законопроєкт реєстрували у Раді, водночас цього разу звідти забрали норму проте, що всі чоловіки мають повернутись з-за кордону у 10-денний термін після набуття чинності цим законом.

Однак поки невідомо, коли проєкт закону рекомендують до розгляду в парламенті, зазначив Веніславський.

Це стосується й тих, хто намагається перетнути кордон за документами з недостовірною інформацію.

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