Тупицький до Конституційного Суду точно не повернеться, – Веніславський

Олександр Тупицький активно намагається повернутись у Конституційний Суд після того, як його відсторонили. Однак цього точно не станеться.

Таку думку в інтерв'ю у програмі "Перші особи" на 24 каналі висловив представник президента у КСУ Федір Веніславський. Він запевнив, що щодо Тупицького відкрито багато кримінальних проваджень, а тому немає підстав вважати, що він може повернутися у КСУ.

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"Я переконаний, що Тупицький до Конституційного Суду точно не повернеться, попри будь-які сценарії, рішення Великої Палати Верховного Суду", – зауважив Веніславський.

Є 100% важелі впливу з боку президента України (щоб не допустити цього – 24 канал),

– зазначив нардеп.

За словами Веніславського, Тупицький – одіозна особа, яка, за рішенням Ради нацбезпеки та оборони, становить загрозу національній безпеці України. Зеленський знає, як не допустити таку людину до виконання важливих функцій у КСУ.

Інтерв'ю з Веніславським у програмі "Перші особи": дивіться відео

Справа Тупицького: коротко

Олександру Тупицькому оголосили про підозру. Мовиться про надання неправдивих свідчень та підкуп свідка. За інформацією слідчих, це сталося у 2018 році в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду втікача Віктора Татькова.

Свідка хотіли змусити дати неправдиві свідчення у справі Зуївського енергомеханічного заводу.

Володимир Зеленський наприкінці 2020 року відсторонив його з посади очільника Конституційного Суду.

У березні 2021 року він взагалі скасував указ Януковича про призначення Тупицького.



Хто такий Олександр Тупицький / Інфографіка 24 каналу