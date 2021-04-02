Тупицький не з'явився до суду, де йому мали обрати запобіжний захід

Читать новость на русском

Глава Конституційного Суду України Олександр Тупицький не з'явився у Печерському районному суді. Там йому мали обрати запобіжний захід.

Джерело:

24 канал

Одіозний суддя не прийшов нібито через те, що охорона, яку Тупицькому надає держава, не дозволила зайти в суд. Адже начебто йому не можуть забезпечити безпеку.

Також читайте Тупицький вже не має можливості впливати на КСУ, – Веніславський

Водночас адвокат судді акцентував на тому, що Тупицький досі є очільником КСУ і тому йому надають державну охорону як спецсуб'єкту.

В чому звинувачують суддю

За інформацією Офісу Генпрокурора, його підозрюють у вчиненні кримінальних злочинів проти правосуддя. У своєму клопотанні слідство просить суд взяти Тупицького під заставу в сумі 45 тисяч гривень. Крім того, хочуть зобов'язати його:

  • не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає;
  • носити електронний браслет;
  • здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон;
  • не відвідувати будівлю Конституційного Суду;
  • утриматися від спілкування зі свідками у кримінальній справі.

Тупицький вкотре не з'явився у суді: дивіться відео 24 каналу

Головне про відсторонення Тупицького


Що відомо про Тупицького / Інфографіка 24 каналу