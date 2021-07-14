Тупицький вимагає, щоб йому виплатили майже мільйон гривень: скандальний ОАСК відкрив справу

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Олександра Тупицького. Він вимагає від Конституційного Суду України виплатити йому майже 1 мільйон гривень.

Суд розглядатиме справу за правилами спрощеного позовного провадження, не викликаючи представників сторін.

Читайте також Верховний Суд не визнав указ Зеленського про скасування призначення Тупицького в КСУ

Тупицький вимагає від КСУ мільйон

ОАСК відкрив провадження у справі за позовом Олександра Тупицького до КСУ,

– йдеться у повідомленні суду.

Серед вимог позову – визнати протиправною бездіяльність КСУ щодо непогашення Тупицькому заборгованості, яка виникла через невиплату йому в повному обсязі винагороди судді Конституційного Суду в період з 18 квітня по 28 серпня 2020 року.

Він вважає, що виплата йому винагороди судді нібито здійснювалась із порушенням положень Конституції та закону "Про Конституційний Суд України".

Загалом Тупицький просить зобов'язати КСУ виплатити йому у понад 900 тисяч гривень.

Справа Тупицького: коротко про головне

Наприкінці грудня 2020 року Зеленський відсторонив Тупицького з посади глави КСУ. Згодом термін дії відсторонення президент декілька разів продовжував.

У січні 2021 року Державне бюро розслідувань повідомило Тупицькому про підозру. Йому інкримінують надання неправдивих свідчень та підкуп свідка.

Пізніше там відкрили ще одне кримінальне провадження за підозрою – у вчиненні самоправства.

Наприкінці березня Зеленський видав указ, яким скасував призначення Тупицького суддею КСУ. 14 липня Верховний Суд визнав це рішення глави держави незаконним та протиправним.



Головне про Олександра Тупицького / Інфографіка 24 каналу