Тупицькому та Портнову — санкції від США: але чому не вироки в Україні
Джерело:фейсбук Ярослава Юрчишина
Уряд США ввів санкції проти ексзаступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова. А також під санкції США потрапив колишній голова КСУ Тупицький. Його причетність до хабарництва для американців доведений факт. А до української правоохоронної та судової системи? На жаль, не факт.
Символічно, що накладання санкцій на тих, хто сприяв розростанню корупції в Україні, припало на міжнародний день боротьби з цією раковою пухлиною нашої держави.
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Штати провели майстерклас
Санкції для Тупицького та Портнова — це немов подарунок Україні від США. І до Різдва, і до дня антикорупційної діяльності.
Стосовно Тупицького — я особистий намагався допомогти нашим правоохоронцям. Подав заяву про злочин до ДБР та прокуратури ще 29 жовтня 2020 року. Але чомусь усі наші відомства, включно, з генпрокуратурою, не бачили очевидних речей.
І от тільки зараз саме Штати вносять Тупицького до санкційного списку з приміткою "серйозні корупційні дії, у тому числі за отримання грошового хабара під час служби в українській судовій системі".
Стосовно Портнова — запасаємося попкорном та дивимося, як палатиме на "Їхньому", у Шарія, ОПЗЖ та іншої пропутінінської шобли.
Чекайте волання про "внєшнєє управлєніє", боротьбу з незручними для Зеленського "професіоналами" тощо. Як то кажуть, наша пісня гарна й нова.
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Чому мовчить українська Феміда
Але дивує, ні не дивує, а злить, в цій ситуації от що:
- Чому проти українських "чортів" бореться США?
- Коли буде ліквідований наближений до Портнова ОАСК?
- Чому Тупицького намагаються відсторонити в неконституційний спосіб, а не садять у законний?
- Коли Медведчук сяде туди, де через нього вмирав Стус?
Питань усе ще багато. Як і роботи по боротьбі з корупцією. І це наша домашня робота. Ніхто за нас її не зробить. Хоча таки допомагають, за що щиро дякуємо.
Що передбачають санкції проти Портнова та Тупицького