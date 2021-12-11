Турчинов – знову на броньовику революції: які скелети в шафі він заховав

Анонсований Володимиром Зеленським держпереворот не відбувся. Водночас частина професійних революціонерів знову намагається підняти вулицю.

Вони втомилися перебувати на політичному узбіччі. Основна особа в цьому ансамблі – Олександр Турчинов, скелети в шафі якого вже немає куди складати.

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Політичний цирк повернувся на гастролі

Неймовірний за своїм цинізмом політичний цирк в Україні повертається на свої гастролі. Знову Майдан, цього разу – на чолі з Олександром Турчиновим, який тепер закликає до штурму влади зі старими знайомими гаслами, яким уже 20 з гаком років.

Саме Турчинов як керівник штабу партії "Європейська Солідарність" є політичним ідеологом розхитування ситуації в Україні.

Турчинов 1 грудня став головним революціонером на протестах, які анонсувалися як останній бій проти нинішньої влади.

Водночас людина, яка позиціює себе як науковець і доктор економічних наук, у своїх заявах опускається не лише до банальної істерії, але до мови ненависті, хейту та булінгу, який притаманний підліткам з неблагополучних родин.

Турчинов заявляє про безпрецедентну корупцію

Турчинов розповідає про корупцію в нинішньому парламенті. Вона, за його словами, є безпрецедентною. "Ніколи в парламенті не було стільки брудного чорного "бабла", як зараз”, – каже нам політик, чий досвід просиджування парламентських крісел розпочався ще в далекому 1998 році, коли він був головним ідеологом Павла Лазаренка.

Я повністю погоджуюся, якщо факти підкупу депутатів є доведеними, то без жодної помилування вони мають бути покарані, передані до суду та ув'язнені.

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Початок скуповування депутатів

Що смішного та водночас обурливо – це те, що сам Турчинов дуже добре знає про бабло в політиці, бо саме з приходом його партії "Громада" у 1998 році почалася історії банального скуповування депутатів.

Саме після того, як Турчинов взяв Лазаренка фронтменом "Громади", а Юлію Тимошенко – його заступницею, тоді вперше почали говорити про роздачу готівки парламентськими туалетами.

Нагадаю ще один момент, про який більша частина людей вже забула. Мовиться про події грудня 1998 року. Тоді Олександр Турчинов взяв на себе роль адвоката.

Він випередив слідство та відмазав свого боса Лазаренка від кримінального провадження, яке вели проти нього – ні, не в авторитарній тоді Україні, а в демократичній Швейцарії. Адже саме тоді Лазаренка арештували в Базелі.

Турчинов навіть пропонував створити слідчу комісію, яка б розслідувала джерела інформації про арешт Лазаренка.

"Усі подібні повідомлення, які поширюють в контрольованих державою засобах масової інформації і не підтверджені офіційними джерелами, вважаємо черговою провокацією і фактичним продовженням курсу на знищення існуючої опозиції.

Турчинов захотів "обнулити" історію

Щодо цього фракція "Громада" заявляє свій рішучий протест. Вимагаємо створення спеціальної слідчої комісії Верховної Ради для з'ясування обставин появи такої інформації в ЗМІ".



Турчинов має багато скелетів у шафі / Фото НВ

Минуло декілька днів, арешт Лазаренка підтвердили. Потім минуло кілька років, Лазаренко заочно отримав вирок у Швейцарії за корупцію та відмивання грошей, а Турчинов спробував "обнулити цю історію" та разом з Тимошенко залишать ряди "Громади".

І в майбутньому Турчинов волітиме не згадувати, як звинувачував усіх навколо себе в організації "провокації" проти Лазаренка.

Не єдиний зашквар Турчинова

Але ця історія – не єдиний зашквар від Турчинова. Згадаймо історію, як він відмазував депутата від БЮТ Віктора Лозинського, якого згодом визнали винним у загибелі людини у Кіровоградській області. Про це заявив перший віцепрем'єр Олександр Турчинов в ефірі "Шустер Live".

Я вважаю, що депутат від БЮТ був на достатньо високому рівні,

– зазначив Турчинов.

Він додав: "Їхали в одній машині керівник Кіровоградської обласної прокуратури, керівник управляння МВС і депутат від БЮТ.

Невідома людина почала обстрілювати цю машину. Вони люди військові, змушені були протидіяти цьому". А деякі соратники Турчинова навіть пропонувала нагородити Лозинського.

Версія про Рембо розсипалася

Минуло 2 тижні і офіційна версія про Рембо з фракції Тимошенко розсипалася:

проти Лозинського порушили кримінальну справу;

до парламенту внесли подання про зняття з нього недоторканості;

потім його засудили спочатку до 15, потім до 14 років;

згодом він достроково вийшов з тюрми за законом Надії Савченко.

Тому коли зараз Турчинов знову розповідає про незаконне переслідування когось, варто нагадати йому історію з Лозинським.

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Наприклад, коли Турчинов каже, що "Печерський суд на замовлення "зеленої влади" кинув за ґрати бойового генерала, генерала Ігоря Павловського", бо, "його звинувачують в професійному виконанні службових обов'язків, а саме: в розробці та виготовленні нового озброєння для української армії".

"Безпрецедентні замовні справи і неправосудні рішення – це системна робота зеленої команди… Не випадково, це відбувається напередодні підготовки Офісом Президента зустрічі з Путіним", – сказав Турчинов.

А тепер по суті. Павловський наразі фігурує в чотирьох провадженнях корупції на військових закупівлях в часи Порошенка. Це справа, наприклад, про закупівлю вантажних автомобілів "Богдан" для потреб армії.



У Турчинова – не один зашквар / Фото "Гордон"

Вони насправді не "Богдани", а білоруські "Мази", виготовлені з російських комплектуючих, які в часи Порошенка без тендеру купували для армії. Цю справу розслідує НАБУ, яке не має жодного відношення до нинішньої влади.

Інша справа, де фігурує Павловський, це закупівля палива для армії без тендеру в фірм, пов'язаних з оточенням Порошенка. Це теж – справа НАБУ. Або 2 справи ДБР:

про закупівлю неякісних швидких допомог китайського виробництва, які взяли в Україні;

чи про військових кораблів, непридатних для тих задач, заради яких їх виготовляли.

І в тому, і в іншому випадку виробництва техніки здійснювали також заводи Порошенка і також без прозорих тендерів.

Турчинов хоче зачистити сліди

Турчинов вимагає усунення нинішньої влади, бо це дозволить зачистити ті сліди, які вони вже залишили в політиці. Така зачистка слідів відбувалася у 2005 році, коли Турчинов очолив СБУ.

Там раптом почали зникати документи про газову корупцію, зокрема про кримінального авторитета Семена Могилевича, який входив до десятки найрозшукуваніших ФБР кримінальних злочинців.

Знищили матеріали щодо "злочинного угрупування Могилевича", які збирали у СБУ, починаючи з 1993 року. Серед спалених документів декілька томів (приблизно 400 сторінок тексту) складали лише матеріали службового листування між СБУ та ФБР.

Воно стосувалось співробітництва у розслідуванні кримінальних справ, які порушили проти Могилевича у США.

Як писала "Українська правда" з посиланням на джерела, розпорядження про знищення службових документів віддав перший заступник Турчинова, його права рука в СБУ та нинішній депутат, генерал-майор Андрій Кожем'якін.

Після відповідної перевірки, яку здійснили у СБУ, Генпрокуратура навіть порушувала кримінальну справу за статтею 364 пункту 3 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем працівниками правоохоронних органів.

За версією джерела, тоді у знищенні "досьє по Могилевичу" було кілька мотивів. Серед них – бажання приховати, що за керівництва СБУ Турчиновим спецслужба начебто отримували санкції суду на прослуховування осіб з оточення Ющенка.

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Також начебто знищені матеріали охоплювали період, коли зі структурами Могилевича підтримували контакти представники тимошенківської компанії "Єдині енергетичні системи України".

Турчинов – на броньовику революції

Зараз Турчинов знову на броньовику революції, як він це робив, коли був поряд з Лазаренком, потім – на Помаранчевій революції, яку розміняв на посаду глави СБУ, або під час Революції гідності, коли невідомо з якого дива він став спочатку спікером, а потім тимчасовим керівником України.

Навіщо це потрібно Порошенку або Турчинову, зрозуміло. Незрозуміло тільки, навіщо це потрібно українцям, які вже бачили їхній досвід керівнитцва Україною, що позначився втратами територій та економічною прірвою.

Хочу повідомити, що Турчинов вирішив судитися зі мною, але з тріском програв Верховний Суд України. Я дякую за це моєму адвокату Роману Васильняку, а також – приватному виконавцю Дмитру Гненному за те, що юридичними кроками змусив Турчинова ще й компенсувати мені судові видатки.