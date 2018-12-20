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      Турчинов заявив про новий прохід кораблів України через Керченську протоку: з’явилась реакція РФ

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      У Росії відреагували на заяву Турчинова про прохід українських кораблів в Керченській протоці
      У Росії відреагували на заяву Турчинова про прохід українських кораблів в Керченській протоці / Фото з відкритих джерел

      У Росії не забарились із реакцією на слова секретаря РНБО України Олександра Турчинова про можливий новий перехід військових кораблів через Керченську протоку разом із представниками міжнародних організацій. Там вкотре звинувачують всіх у провокаціях.

      Про це заявила директор департаменту інформації і друку МЗС Росії Марія Захарова, пише ТАСС.

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      Так, Захарова назвала анонсований секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Турчиновим новий прохід українських військових кораблів через Керченську протоку «черговою безвідповідальною провокацією».

      Це просто оголошення про чергову провокацію, що має такий же провокативний характер. Воно абсолютно безвідповідальне. Воно покликане лише погіршити ситуацію,
      – стверджує вона.

      Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН прийняла запропоновану Україною резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського і Чорного морів. За документ проголосували 66 країн, проти – 19, 72 утрималися.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Олександр Турчинов Новини України Новини політики Новини Росії РНБО
      Джерело: 24 Канал
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