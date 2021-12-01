Туреччина хоче "спокою між Росією та Україною", але проти санкцій щодо Москви

Туреччина прагне, аби напруженість на російсько-українському кордонів послабилася. При цьому, там переконані, що санкції проти Москви не вирішать проблеми.

Відповідну заяву зробив Мевлют Чавушоглу, міністр закордонних справ Туреччини. Він пояснив, що Анкара підтримує контакт з Україною та Росією й рекомендує "спокій та деескалацію".

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Турецький міністр анонсував зустріч зі своїм українським колегою Дмитро Кулебою. Вона відбудеться у середу, 1 грудня, під час міністерської зустрічі НАТО у Ризі. Вже наступного дня він поспілкується й з російським урядовцем Сергієм Лавровим. Така нагода випаде під час засідання Ради міністрів ОБСЄ.

Що міністр каже про антиросійські санкції

Коментуючи ймовірність нових міжнародних санкцій проти Росії, Чавушоглу пояснив, що "Туреччина не вірить в те, що це допоможе розв'язати проблему". Мовляв, у минулому вони не працювали. Тож натомість потрібно забезпечити значуще стримування.

Туреччина вірить у правильний баланс між стримуванням та діалогом. Ніхто не може допомогти Україні чи будь-якій іншій країні за допомогою санкцій,

– переконаний посадовець.

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