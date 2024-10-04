Після гучної заяви Ердогана: Туреччина може вступити в протистояння між Ізраїлем та Іраном

Президент Туреччини різко висловився про конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Він вважає, що Ізраїль після початку операції у Лівані начебто може напасти на Туреччину.

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що попри масштабну атаку Ірану по Ізраїлю, той продовжує свою наземну операцію у північному Лівані. Поки невідомо, якими будуть наслідки цих дій.

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Позиція Туреччини

Ігор Чаленко висловив думку, що основним фактором невизначеності є заява Реджепа Ердогана. Він сказав, що наступною країною, на яку може напасти Ізраїль є Туреччина.

Це доволі серйозні слова, які можуть свідчити про те, що Туреччина може вступити в активне протистояння з Ізраїлем,

– висловився політолог.

На його думку, є ознаки, які цьому передували. Мовиться про зменшення співпраці між країнами, зокрема щодо обмежень для посадки авіаційних бортів у Туреччині.

Він додав, що західні країни намагатимуться врегулювати ситуацію довкола Ізраїлю, щоб не розширювати ескалацію далі та унеможливити іранського-ізраїльську війну.

Як відповість Ізраїль на атаки Ірану

Через масштабність атаки Ірану по Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зробив заяву, що такі дії вважаються оголошенням війни. Чаленко припустив, що цей конфлікт не буде все ж масштабовано.

Зверніть увагу! Ізраїльський політолог Аріє Зайден зазначив, що відповідь Ізраїлю буде потужною. Держава має можливість вдарити по будь-якій точці на Близькому Сході. На його думку, удар може бути спрямований на важливі нафтові об'єкти Ірану, які важко захистити повністю.

Ізраїль неодноразово здійснював удари по ворожих до нього країнах, ймовірно, з метою показати власну силу.

"Максимум, що ми побачимо – це локальні удари Ізраїлю по об'єктах іранського військово-промислового комплексу. Ми це вже бачили як на території Ірану, так і в інших країнах, які співпрацюють з ним", – сказав керівник Центру аналізу та стратегій.