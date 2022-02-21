Туреччина наполегливо рекомендувала своїм громадянам покинути Схід України

МЗС Туреччини у понеділок, 21 лютого, наполегливо рекомендувало своїм громадянам покинути Схід України. Це відбулося за лічені години після того, як Росія визнала бойовиків на Донбасі.

Громадян Туреччини просять у разі потреби звертатися до посольства країни у Києві. Водночас про заклик взагалі виїхати з України наразі не мовиться.

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У світлі останніх подій ми наполегливо закликаємо наших громадян покинути східні регіони України,

– мовиться у повідомленні.

Путін доручив ввести війська на окупований Донбас

Володимир Путін цинічно визнав бойовиків на окупованому Донбасі. Таке рішення вже викликало різкий осуд у НАТО та країн Заходу.

Зокрема, Джо Байден, Еммануель Макрон та Олаф Шольц заявили, що це рішення є "явним порушенням мінських домовленостей". Борис Джонсон наголосив: дії Росії є порушенням міжнародного права.

Тим часом Путін доручив російським збройним силам забезпечити "мир" на окупованому Донбасі. Фактично це означає, що країна-агресорка збирається ввести на окуповані українські території свої війська.