Туреччина наполегливо рекомендувала своїм громадянам покинути Схід України
Джерело:МЗС Туреччини
МЗС Туреччини у понеділок, 21 лютого, наполегливо рекомендувало своїм громадянам покинути Схід України. Це відбулося за лічені години після того, як Росія визнала бойовиків на Донбасі.
Громадян Туреччини просять у разі потреби звертатися до посольства країни у Києві. Водночас про заклик взагалі виїхати з України наразі не мовиться.
Зауважте Україна може попросити Туреччину закрити протоки для Росії в Чорне море
У світлі останніх подій ми наполегливо закликаємо наших громадян покинути східні регіони України,
– мовиться у повідомленні.
Путін доручив ввести війська на окупований Донбас
Володимир Путін цинічно визнав бойовиків на окупованому Донбасі. Таке рішення вже викликало різкий осуд у НАТО та країн Заходу.
Зокрема, Джо Байден, Еммануель Макрон та Олаф Шольц заявили, що це рішення є "явним порушенням мінських домовленостей". Борис Джонсон наголосив: дії Росії є порушенням міжнародного права.
Тим часом Путін доручив російським збройним силам забезпечити "мир" на окупованому Донбасі. Фактично це означає, що країна-агресорка збирається ввести на окуповані українські території свої війська.Зауважте! У Пентагоні заявили, що Путін може віддати наказ відправити війська країни-агресорки на окуповані території Донбасу вже у ніч на вівторок, 22 лютого.