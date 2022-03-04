Туреччина не закриватиме свій повітряний простір для Росії

Більшість країн підтримали Україну та закрили небо для російських літаків. Проте, це зробили не всі. Наприклад, Туреччина залишила повітряний простір відкритим.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив про це після зустрічі НАТО в Брюсселі.

До теми Ні на землі, ні у небі: у НАТО вирішили не залучати свої сили у війні в Україні

За його словами, ситуація в Україні погіршується, проте Туреччина збереже свій повітряний простір відкритим для РФ.

Чавушоглу додав, що Туреччина і Росія контактують на військовому рівні, тому це потрібно, щоб переконатися, що турецькі судна можуть безпечно повертатися з портів у Чорному морі.

Він також сказав, що наступного тижня Туреччина хоче зібрати разом міністрів закордонних справ Росії та України на дипломатичному форумі на півдні Туреччини.

Які країни закрили небо для Росії

Повний список країн, які закрили або заявили про закриття свого повітряного простору для російських літаків:

Великобританія

Молдова

Фінляндія

Північна Македонія

Албанія

Ісландія

Канада ( перша держава за межами Європи)

Швейцарія

США

І 27 держав Європейського Союзу:

Польща

Чехія

Естонія

Румунія

Латвія

Литва

Словенія

Ірландія

Болгарія

Нідерланди

Австрія

Німеччина

Швеція

Італія

Бельгія

Франція

Данія

Норвегія

Португалія

Греція

Мальта

Люксембург

Іспанія

Кіпр

Словаччина

Угорщина

Хорватія

Додамо, що в Україні 9 добу триває війна – 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок вторгнення в Україну. Тоді було запроваджено воєнний стан. Глава України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!