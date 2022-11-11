Україна – це важлива складова стратегії Туреччини: чому Ердоган не дасть Києву пасти

Туреччина, попри збереження контактів з Росією, є проукраїнською країною, хоча і не займає антиросійську позицію.

Про це в інтерв'ю на 24 каналі розповів голова турецької дослідницької програми в Університеті Вашингтона Сонер Кагаптай.

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За його словами, Ердоган – чудовий політик. Він може створювати можливості навіть з кризи, як от, наприклад, у випадку України.

Він підтримує Україну, і Туреччина підтримує Україну. Анкара зробить все, щоб Київ ніколи не впав під ударами Москви. Однак Ердоган тут бачить можливості – санкції проти Росії,

– додав Кагаптай.

Він пояснив, що Туреччина для Росії стала мостом із зовнішнім ринком та з ринком ЄС.

"Розриву між Туреччиною та ЄС ніколи не станеться. Але разом з тим Туреччина – це ворота в Європу для російських компаній, турецька торгівля з Росією зросла, перед війною з Україною в Туреччині було зареєстровано десь із десяток російських компаній, а зараз їх більше сотні, постійно йдуть гроші", – зауважив Кагаптай.

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Кагаптай підкреслив, що політична та військова підтримки України від Туреччини стовідсоткова.

"Російсько-турецькі відносини – це вже інша історія, ось тому я сказав, що Туреччина є проукраїнською, але не антиросійською", – підсумував він.

Чи є Туреччина союзницею Росії

Голова турецької дослідницької програми в Університеті Вашингтона зазначив, що Ердоган та Путін мають зв'язки, але Туреччина не є союзницею Росії. У країн є дуже багато відмінностей і вони не можуть дійти згоди у багатьох питаннях, починаючи від питання Нагірного Карабаху і до російського вторгнення в Україну, російської анексії Криму, питання Кіпру та середземноморських проблем.