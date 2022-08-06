Ердоган підтвердив, що Туреччина частину російського газу оплачуватиме рублями

росіяни у відповідь на потужні санкції вирішили вимагати платити їм за енергоносії рублями. На жаль, деякі країни готові танцювати під дудку окупантів та сповільнювати обвал їхньої валюти.

Увесь цивілізований світ готовий йти на жертви, щоб завдати потужного удару економіці російських окупантів. Та поки десятки країн вводять санкції та обмеження проти агресора. дехто вирішує зберегти з кремлем дружні стосунки та грати за їхніми злочинними правилами.

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Ердоган збирається платити за газ рублями

Потужні санкції проти росії змусили окупантів хапатися за будь-яку можливість втримати свою валюту бодай на якомусь плаву. Один із кроків, до якого вони додумалися – вимагати оплату за нафту та газ рублями, хоча це не передбачено жодним контрактом.

Втім, деякі країни вирішили, що власний ілюзорний добробут цінніший за протидію окупантам, тому погоджуються грати за правилами росіян. Виявляється, однією з таких країн стала Туреччина.

Реджеп Ердоган поїхав у Сочі і 4 години розмовляв з російським диктатором владіміром путіним. Сьогодні він підтвердив інформацію, про яку радісно волали російські пропагандисти: Туреччина погодилася частину коштів за газ платити рублями.

Одна хороша річ у цьому візиті в Сочі полягає в тому, що ми домовилися з путіним про рубль. Оскільки ми будемо вести цю торгівлю в рублях, це, звичайно, принесе гроші Туреччині та Росії,

– заявив Ердоган.

Турецький президент не розповів, про яку саме частину оплати за газ йдеться. Відомо, що Туреччина є залежною від російських енергоносіїв та переживає не найкращі економічні часи: ліра суттєво впала в ціні стосовно долара, а на її підтримку було витрачено десятки мільярдів в американській валюті.

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