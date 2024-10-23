Туреччина експортувала до Росії військові товари, але тепер ввела таємну заборону на це

Анкара допомагала Росії обходити санкції, постачаючи окупантам західні товари військового призначення, зокрема американські. Але припинила робити це після попередження від США.

Такі дані повідомили джерела Financial Times. Утім, заборона на цей експорт таємна – через чутливість питання.

Дивіться також Що означає "локаційно втрачені БпЛА": військовий пояснив, як працює РЕБ

Як Туреччина постачала до Росії військові товари

Туреччина експортувала до Росії продукцію військового призначення, вироблену у США. Та у Вашингтоні пригрозили наслідками, якщо це продовжиться.

Тож турецька митниця таємно обмежила експорт 50 найменувань. Публічно про це не оголосили, бо питання політично чутливе.

До переліку увійшли:

мікрочипи;

системи дистанційного керування;

процесори та карти пам'яті, які використовують у ракетах і дронах;

верстати та інше обладнання.

США, Велика Британія, ЄС та Японія називають ці деталі критично важливими для російських військових.

Журналісти проаналізували дані державної статистики та дійшли висновку: обсяги турецького експорту цих товарів з початку повномасштабного вторгнення Росії зросли у понад 12 разів і станом на грудень 2022 року досягнули 38 мільйонів доларів.

З початку 2024 року обсяги експорту товарів військового призначення до Росії почали знижуватися – до серпня цей показник впав до 4,1 мільйона доларів. Так сталося тому, що збільшився ланцюжок постачання, який тепер включає Казахстан і Азербайджан.

Росія переважно отримує західні військові деталі через Китай: в липні 2024-го їхній експорт досяг 377 мільйонів доларів.