Не більше, ніж слова: з якою метою Ердоган заявив про вторгнення в Ізраїль

Реджеп Тайїп Ердоган висловив неоднозначну заяву стосовно Ізраїлю. Він пригрозив вторгненням, ймовірно, це було зумовлено загостренням ситуації на Близькому Сході.

Ізраїльський політолог, підполковник запасу ЦАХАЛу Аріє Зайден прокоментував 24 Каналу такі висловлювання президента Туреччини, зазначивши, що вторгнення в Ізраїль є неможливим. Він зазначив, що обидві країни не мають спільного сухопутного кордону, а вторгнення через акваторію Середземного моря може бути зупинено американськими військовими.

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Чому Ердоган заявив про вторгнення в Ізраїль

Аріє Зайден підкреслив, що Туреччина є частиною НАТО і використовує товари країн Альянсу для своїх потреб. Це може стати вагомим важелем для припинення ймовірної агресії проти Ізраїлю.

Заяви Ердогана не більше, ніж слова. Риторика дуже агресивна, але насправді нічого не буде,

– сказав ізраїльський політолог.

На його думку, заяви президента Туреччини про вторгнення в Ізраїль спрямовані на своїх виборців.

"Таким чином він намагається змістити увагу громадян своєї країни із внутрішніх проблем, зокрема фінансових та суспільних, на зовнішнього ворога", – висловися підполковник запасу ЦАХАЛу.