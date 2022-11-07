Туреччина пропонує продовжити дію зернової угоди ще на рік

Туреччина запропонувала продовжити термін дії зернової угоди ще на рік. Улітку її підписали лише на чотири місяці.

Туреччина пропонує, щоб зернову угоду продовжили до листопада 2023 року. Про це заявив міністр оборони Хулусі Акар.

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Туреччина офіційно запропонувала продовжити термін дії зернової угоди

Термін дії угоди, яку уклали влітку, спливає 22 листопада 2022 року.

Ми сказали, що конфлікт окремо, гуманітарні умови окремо. Україна дала письмову гарантію Росії через Туреччину. Ми будемо пропонувати продовжити угоду ще на один рік,

– заявив міністр оборони.

Зазначимо, що у Кремлі наразі не дають жодних прогнозів з приводу майбутнього зернової угоди. У Росії також не кажуть, готові вони її продовжувати чи вийдуть з неї.

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Нагадаємо, що 29 жовтня Росія заявила про вихід із зернової угоди. Однак вже 2 листопада у Кремі змінили свою позицію.

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В обмін на продовження зернової угоди Росія просить послаблення певних санкцій. Зараз ООН обговорює це з іншими сторонами угоди та ЄС.

Тоді ж російський диктатор Владімір Путін заявив, що "готовий надати весь об'єм зерна, який призначався Росії у рамках угоди, найбіднішим країнам світу". За його словами, з території України до цих країн надійшло лише 4% зерна.

Заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук наголосив, що "присутність України на ринках різних континентів є дуже високою. І фактично нереально замінити ту кількість продуктів, що Україна може постачати світу".

Україні вдалось відновити рух зерновим коридором. 5 листопада з порту "Чорноморськ" вийшло одне судно, яке перевозить 12 тисяч тонн соняшникової олії.

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