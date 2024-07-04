Туреччина провела у кількох районах на півночі Іраку антитерористичну операцію

Турецькі військові провели повітряну операцію на півночі Іраку. Під час неї знищили 37 об'єктів курдських бойовиків, зокрема, укриття й склади.

Операцію провели в районах Метіна, Гара, Хакурк, Канділ і Асос на півночі Іраку.

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Туреччина провела операцію в Іраку

Наша авіація знищила лігва терористів,

– заявили в Міноборони Туреччини.

Також зазначили, що було знищено 37 об'єктів терористів, які складалися з печер, укриттів, складів і об'єктів, які використовувала терористична організація.

Багато терористів було нейтралізовано в результаті повітряної операції,

– наголосили в оборонному відомстві.

Окрім того, додали, що під час операції було вжито всіх запобіжних заходів, аби не завдати шкоді невинним людям, дружнім підрозділам, історичним і культурним цінностям і навколишньому середовищу.

У березні міністр оборони Яшар Гюлер заявляв, що Туреччина готується до "масштабної антитерористичної операції" на півночі Іраку. За словами посадовця, мета – створення "коридору безпеки" глибиною 30 – 40 кілометрів вздовж кордону Туреччини.