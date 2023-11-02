"Анкара традиційно грає на двох шахівницях": чому позиція Ердогана щодо Росії не зміниться
Російська влада наразі зберігає здатність постачати зерно, у тому числі й викрадене в України, морським шляхом завдяки зусиллям Туреччини. Зокрема, для турецької сторони є вкрай важливим економічна співпраця з Росією.
Наразі Анкара звикла грати на два фронти, засуджуючи агресію Росії проти України, при цьому продовжуючи вибивати преференції від співпраці з Москвою. Тому й позиція лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана не зміниться найближчим часом, передає 24 Канал.
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Чому не варто очікувати на зміну позиції Туреччини
Автор матеріалу пояснив, що відносини Москви з країнами, які є залежними від постачання аграрної продукції, не зіпсувалися навіть після того, як Кремль майже не спровокував голод в Африці. Ба більше, існування більш-менш вільного судноплавства, зокрема, й допомога в цьому Туреччини, не розхитало позиції влади країни-агресорки.
Крім того, очікувати, що підхід Ердогана у питанні постачання зерна якось зміниться, навряд варто. Адже, за словами журналіста, Анкара "традиційно грає на двох шахівницях одночасно".
Україна повинна враховувати це, і не ставити питання руба: Київ або Москва. Ердоган користуватиметься цим аж до моменту розвалення Росії, оскільки він дуже зацікавлений в економічній співпраці з Кремлем,
– сказав він.
Крім того, він наголосив, що існування зернового коридору без участі Москви не є загрозою. Адже наразі відкриття торговельних шляхів є доволі умовним.
"Але сам факт проходу кораблів свідчить, що ми досягли суттєвого прогресу у позиціонуванні в Чорному морі. Маємо подякувати лише нашим Збройним Силам", – сказав автор.
Саме наші захисники чітко дали зрозуміти, що будь-який напад на українське чи іноземне торговельне судно, матиме негайну відповідь. І після цього ситуація з експортом російської продукції на світовий ринок буде щонайменше поставлена на паузу.
Як Туреччина веде подвійну гру з Росією й Україною
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав країни "Великої двадцятки" послабити санкції в обмін на повернення Росії до зернової угоди. Водночас таким чином Туреччина не стає на бік Росії в агресії проти України.
- Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус пояснив, що Туреччина грає на два фронти. Зокрема, влада країни робить заяви, які подобаються Росії, але як показує, що не підтримує дії країни-агресорки, а шукає своє місце у світі.
- Експерт також наголосив, що Туреччина також може тиснути на Сполучені Штати, щоб ті висловились, як готові гарантувати функціонування маршрутів перевезення зерна Чорним морем до Босфору.